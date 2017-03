डोनाल्ड ट्रंप ने कहा - बाय अमरीकन और हायर अमरीकन नीति से ही देश बनेगा महान

वॉशिंगटन।

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर यूएस फर्स्ट का राग अलापा है। उन्होंने यूएस कांग्रेस संबोधित करते हुए कहा कि अमरीकी नागरिकों को प्राथमिकता देकर ही हम फिर से महान देश बन सकते हैं। मैं उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहता जो पहले के प्रशासन में दोहराई गई हैं।

Tonight, I am also calling on this Congress to repeal and replace Obamacare: US President Trump pic.twitter.com/vJAWcYx36a

गौरतलब है कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ट्रंप पहली बार यूएस कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप के संबोधन से पहले अमरीकी कांग्रेस ने कंसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या पर एक मिनट का मौन भी रखा।

Surge of optimism is placing impossible dreams firmly within our grasp.What we are witnessing today is renewal of American spirit:Pres Trump pic.twitter.com/M8arI30hDi