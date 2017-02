ट्रैवल बैन पर संघीय अदालत से ट्रंप को लगा झटका, कोर्ट ने फैसले पर रोक हटाने से किया इनकार

वाशिंगटन।

अमरीका की संघीय अपीलीय अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। ट्रंप के सात मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमरीका में प्रवेश पर प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगाने के सिएटल की अदालत के फैसले को अपीलीय अदालत ने बरककार रखा है। संघीय अपीलीय अदालत ने ट्रंप के विवादित शासकीय आदेश को बहाल करने से सर्वसम्मति से इनकार कर दिया। न्यायाधीशों ने सर्वसम्मत आदेश में कहा कि हमारा मानना है कि सरकार अपनी अपील के गुण-दोषों पर खरी नहीं उतरी है और न ही वह यह दिखा पाई है कि स्थगन का आदेश न आने से कोई अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। इसलिए हम स्थगन की मांग करने के लिए लाए गए इस आपात प्रस्ताव को खारिज करते हैं।

कोर्ट ने कहा कि अदालतें आव्रजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में राष्ट्रपति के नीतिगत फैसलों का पर्याप्त सम्मान करती हैं, लेकिन संघीय कोर्ट के पास यह भी अधिकार है कि वह विधायिका के कदम से पेश होने वाली संवैधानिक चुनौती पर निर्णय दे सकती है। उसके इस अधिकार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।

तीन न्यायाधीशों वाली पीठ की ओर से सुनाए गए इस फैसले पर ट्रंप प्रशासन ने निराशा जताई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसका विधायी आदेश चरमपंथी इस्लामी आतंकियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिहाज से एक बडा कदम था। अदालत का यह निर्णय एक राजनीतिक फैसला है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि आपसे अदालत में मिलते हैं, हमारे देश की सुरक्षा दांव पर है। उनके ट्वीट को जजों के लिए चुनौती बताया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह महज एक फैसला है, जो अभी आया है, लेकिन जीत हमारी ही होगी।

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!