अमरीका के 'दिल' टाइम्स स्क्वॉयर में खौफनाक हादसा, VIDEO में देखें रफ़्तार भरी कार ने लोगों को कैसे रौंद डाला

न्यूयार्क।

अमरीका में न्यूयॉर्क शहर के मशहूर टाइम्स स्क्वॉयर के फुटपाथ पर गुरुवार को अमरीकी नौसेना के एक पूर्व कर्मी ने अपनी कार को लोगों पर चढ़ा दिया जिससे एक युवती की मौत हो गई और कम से कम 22 लोग घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई जबकि 22 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इस घटना के आतंकवाद से जुड़े होने से इंकार किया है।

