काबुल में जबरदस्त बम धमाका, तालिबानी हमले में 3 की मौत, 35 घायल

काबुल।

अफगानिस्तान में हुए ताजा आतंकी हमले की खबरें आ रही हैं। बुधवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलग - अलग जगहों पर तालिबान हमलों में दो हमलावरों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस हमले में 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं।

#UPDATE Public Health Ministry says 35 wounded in attack on Kabul's PD6 Police HQ (Source: TOLO News)