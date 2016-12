रुसी रक्षा मंत्रालय का विमान हुआ हादसे का शिकार, 16 सैनिकों की हालत गंभीर

मॉस्को।

रुसी सैनिकों को ले जा रहा विमान सोमवार को एक हादसे का शिकार हो गया। रुस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से एजेंसियों ने ये जानकारी दी कि इस विमान क्रैश में 16 रुसी सैनिक गंभीर रुप से घायल हुए हैं।

Russian defence ministry Il-18 plane with nearly 40 people onboard crashes in Siberia (Source: Russian media)