Panama Paper Leak: पाकिस्तान PM नवाज़ शरीफ दोषी करार, SC बोला- 'पद पर रहने का नहीं अधिकार'

इस्लामाबाद।

पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार दिया है।

पनामा मामले में जांच दल ने शरीफ की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया था।

Panama case verdict: Scenes outside Supreme Court of Pakistan after Nawaz Sharif's disqualification as PM. pic.twitter.com/HLgcBkIF8a