पाकिस्तान ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल का परीक्षण किया, 450 KM मीटर है रेेंज

इस्लामाबाद।

पाकिस्तान ने सोमवार को 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाली पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल महमूद हयात ने कहा कि पाकिस्तान इस विशिष्ट परीक्षण को विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की दिशा में एक कदम के रूप में देखता है।

परीक्षण को मील का पत्थर करार देते हुए जनरल हयात ने कहा कि पाकिस्तान के पड़ोसी द्वारा अपनाए गए रवैये तथा परमाणु रणनीति के खिलाफ यह परीक्षण सोची-समझी रणनीति की अभिव्यक्ति है।

सेना ने एक बयान में कहा कि पनडुब्बी से दागी जाने वाली बाबर-3 क्रूज मिसाइल कई तरह के पेलोड ढोने में सक्षम है और यह पाकिस्तान को जवाबी हमला करने तथा शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। भारत द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर्महाद्वीपीय अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान का यह परीक्षण सामने आया है।

