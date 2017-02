PAK ने हाफिज को माना आतंकी, शहबाज कलंदर दरगाह हमले के बाद एंटी टेररिज्म एक्ट की सूची में डाला

लाहौर।

पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मुंबई हमले के मुख्य मास्टर माइंड और जमात -उद- दावा के प्रमुख हाफिज सईद का नाम आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में शामिल कर लिया है। तो वहीं पंजाब राज्य की सरकार ने हाफिज को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में लाकर उसके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की मौन सवीकृति भी दे दी है।

पाकिस्तान के डॉन न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज और उसके एक करीबी को आतंकवाद निरोधक कानून की चौथी अनुसूची में शामिल कर लिया है। इसके अलावा इस सूची में 3 अन्य लोगों को भी रखा गया है, जिनका नाम जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद और अब्दुल्ला ओबैद है।

Punjab govt includes Hafiz Saeed's name and that of his 4 aides in the fourth schedule of the Anti Terrorism Act (ATA): Pakistan Media pic.twitter.com/wC4d1lZ1RG