पाक की घिनौनी हरकत, पश्तून महिलाओं को बना रहा है सेक्स स्लेव - वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

नई दिल्ली।

पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार पर आतंकी कैंपो की फंडिग के लिए पश्तून की महिलाओं को सेक्स स्लेव के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। पश्तून एक्टिविस्ट उमर दाऊद खटक ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए नवाज सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया है।

अफगानिस्तान में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले उमर खटक ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना स्वात और वजीरिस्तान क्षेत्र के घरों को नष्ट कर दिया है और सैकड़ों पश्तून लड़कियों को अगवा कर लाहौर सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करने के लिए ले गए हैं। साथ ही बताया कि पाकिस्तान यहां पश्तून के लोगों को काफी गुमराह कर चुका है।

Pakistan has kept hundreds of Pashtun girls in Lahore as sex slaves,kidnapped girls from SWAT & Waziristan:Umar Khattak,Pashtun activist pic.twitter.com/vvdQP4k90s

उमर ने कहा कि अब वे मुझे और लोगों को और बेवकूफ नहीं बना सकते। हम पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए पश्तूनिश्तान लिबरेशन आर्मी का गठन कर रहे हैं। पश्तूनिस्तान आर्मी आतंक का खात्मा करेगी।

उमर दाऊद ने इस आंदोलन के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदायों से मदद की अपील की है। उमर ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से बचने के लिए अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोग इस इलाके से भागकर अफगानिस्तान जा चुके हैं। पश्तून पाकिस्तान में तीसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है जो बीते सात सालों से तालिबान के साथ ही सुरक्षाबलों के अत्याचारों का भी शिकार रहे हैं। जिसके बाद अब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

According to UNHCR about 5 lakh people from the area have fled to Afghanistan to escape atrocites of Pak Army:Umar Khattak,Pashtun activist pic.twitter.com/Y5SHEdsxUj