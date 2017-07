पाकिस्तानः लाहौर में CM आवास के निकट जबरदस्त आत्मघाती विस्फोट, 25 की मौत, 30 से ज्यादा घायल

लाहौर। पाकिस्तान के शहर लाहाैर में जबरदस्त धमाका हुआ है। शहर के आरफा टाॅवर के पास सब्जी मार्केट में यह धमाका हुआ है। धमाके में 25 लोगों की मौत हो गर्इ है आैर 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घटनास्थल के नजदीक ही मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ का घर है। बचाव आैर राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं।

लाहौर पुलिस ने इसे एक आत्मघाती हमला बताया है। डीआर्इजी का कहना है कि ब्लास्ट के जरिए बाजार में तैनात पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश की गर्इ है। एक पाकिस्तानी अखबार ने एसपी इमरान के हवाले से खबर दी है कि घायलों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

एक स्थानीय अधिकारी के मुताबिक ये धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिसकर्मी आैर लाहौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी आरफा टावर के नजदीक एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहे थे। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त मुख्यमंत्री माॅडल टाउन स्थित अपने आॅफिस में एक मीटिंग कर रहे थे। बता दें कि शाहबाज शरीफ पाकिस्तन के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भार्इ हैं।

प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमले की तीखी निंदा की है और घायलों के बेहतर संभावित उपचार के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं शाहबाज शरीफ ने इस घटना को लेकर एक ट्वीट कर दुख जताया है। उन्हेांने लिखा, 'इस घटना पर दुख प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है, विस्फोट ने कर्इ परिवारों को नष्ट कर दिया है, लेकिन आतंकी हमारे संकल्प को नष्ट नहीं कर सकेंगे'।

No words can express the grief which grips my heart right now. Blast destroyed many families, but terrorists can never destroy our resolve..