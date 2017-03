भारत का पाक पर करारा हमला, कहा - खुद के पाले आतंकियों से हो रहा है तबाह

जिनेवा।

भारतीय प्रतिनिधि अजीत कुमार ने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ और सीमापार आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। ये बाते उन्होंने मानवाधिकार परिषद के 34वें सत्र को जिनेवा में संबोधित करते कहा है। साथ ही उनका कहना कि पाकिस्तान हिंसा के लिए लोगों को उकसाकर एवं उसका महिमामंडन करके हालात को अस्थिर करने की नापाक हरकत में लिप्त है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवादी समूह तैयार किए और अब आतंकवाद का यह 'राक्षस' अपने जन्मदाता को ही खा रहा है।

