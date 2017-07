अमरीका: सेना का प्लेन हुआ क्रेश, कम से कम 16 लोगों की मौत

वाशिंगटन।

अमरीकी सेना का एक मालवाहक विमान कल शाम मिसीसिपी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें से कम से कम 16 लोगों की मौत हो गयी।

क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विमान मिसीसिपी प्रांत की राजधानी जैकसन से करीब 160 किलोमीटर दूर ली फ्लोर काउंटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

