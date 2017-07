मैक्सिको: मकान के बाहर निर्वस्त्र मिले पांच महिलाओं समेत 9 लोगों के शव, कारणों का फिलहाल नहीं हुआ खुलासा

मैक्सिको सिटी।

मैक्सिको के नुएवो लारेडो शहर में एक मकान के बाहर नौ लोगों के शव मिलने से सनसनी फ़ैल गई। मृतकों में पांच शव महिलाओं के हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि तमौलीपास में एटॉर्नी जनरल के कार्यालय को मामले की जानकारी दे दी गई है, जिन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। ज्यादातर शव निर्वस्त्र हैं और उन्हें मोटे कागज से ढका गया है।

