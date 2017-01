नाइजीरियाई वायुसेना ने गलती से शरणार्थी कैंप पर गिराए बम, 100 से अधिक लोगों की मौत

आबुजा।

चरमपंथी आतंकी संगठन बोको हराम के खिलाफ एक ऑपपरेशन कर रही नाइजीरियाई वायुसेना के विमान एक गलफहमी की वजह से शरणार्थी शिविर पर बम गिरा दिए।जिससे 100 से अधिक शरणार्थी मारे गए और कई लोग घायल हो गए।यह हमला गौरतलब है कि नाइजीरिया और कैमरून की सीमा के पास सेना बोकोहराम के चरमपंथियों से लड़ रही है।

Nigerian state official: Military jet mistakenly bombs refugee camp, kills more than 100: AP