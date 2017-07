अफगानिस्तान: भरे बाज़ार खड़ी कार में ज़बरदस्त बम विस्फोट, धमाके में 24 की मौत- बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

काबुल।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती हमलावर ने सोमवार को कार में बम विस्फोट कर दिया। इस ज़बरदस्त धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए और हताहतों की संख्या और भी बढऩे की आशंका है।

गृह मंत्रालय के कार्यवाहक प्रवक्ता नजीब दानिश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। इस हमले में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है।

#KABUL BLAST - 24 people killed and more than 40 wounded in a blast in Kabul city early Monday, a spokesman for MoI Najib Danish confirmed.