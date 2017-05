पीएम मोदी कोलंबो पहुंचे, सीमा मलाका मंदिर में की पूजा-अर्चना

कोलंबो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे के तहत गुरुवार को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने पीएम मोदी की अगवानी की। मोदी और विक्रमसिंघे इसके बाद वहां से सीमा मलाका मंदिर गए, जहां मुख्य पुजारी और अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया।

मोदी ने मंदिर की वेदिका पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री और विक्रमसिंघे ने वेसक दिवस की पूर्व संध्या पर दीप-प्रकाश समारोह का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इससे वहां विभिन्न प्रकार के प्रकाश प्रज्वलित हुए और पटाखे फूटे। राष्ट्रपति सिरीसेना के निमंत्रण पर श्रीलंका आए मोदी राष्ट्रपति के अलावा विक्रमसिंघे और अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात करेंगे।

वह इस यात्रा के दौरान डिकोया में भारत की 50 करोड़ रुपए की सहायता से निर्मित डेढ़ सौ बिस्तर वाले एक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। श्रीलंका प्रवास के दौरान वह भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे और बौद्ध धर्मगुरुओं से भी मिलेंगे।

The Prime Minister visited the Seema Malaka Temple in Colombo this evening. pic.twitter.com/XOcd60qQY6