118 लोगों को ले जा रहे लीबियाई पैसेंजर विमान 'हाईजैक', माल्टा में हुई लैंडिंग

लीबिया।

लीबियाई पैसेंजर प्लेन एयरबस ए320 को हाईजैक करने की खबर है। इस प्लेन को माल्टा के लिए डायवर्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक विमान में 118 यात्री सवार है।

माल्टा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये अपहरण जैसी स्थिति हो सकती है। स्थानीय मीडिया के अनुसार एयर बस 320 जिस समय लीबिया के विमान का रास्ता मोड़ा गया उस समय यह विमान अफ्रीकीयाह एयरवेज के साथ उड़ रहा था। इस घटना में दो अपहरणकर्ता शामिल थे, जिन्होंने बम धमाका करने की धमकी दी है।

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM