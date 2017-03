ग्वाटेमाला: किशोर गृह में लगी भीषण आग, 19 लड़कियों की मौत- 40 झुलसे

सैन जोस पिनुला, ग्वाटेमाला।

मध्य अमरीकी देश ग्वाटेमाला के एक किशोर गृह में भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 19 लड़कियों की मौत हो गई जबकि 40 अन्य लोग झुलस गए।

BREAKING NEWS: 19 dead, 25 hurt after fire breaks out at Guatemala orphanage, firefighters tell local media. — Fox News (@FoxNews) March 8, 2017





At least 19 girls dead after fire rips through overcrowded Guatemala child shelter https://t.co/mZmqVaoVt2 pic.twitter.com/ayqqoHHGm4 — Telegraph World News (@TelegraphWorld) March 8, 2017









20 people are dead after a fire tore through a youth center in Guatemala, police say. https://t.co/f3BPgvNQZG — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 9, 2017





"This is a painful situation." Nineteen girls found dead after blaze in crowded children's care home in Guatemala https://t.co/2n8GBriKDr pic.twitter.com/0Zv36hgV8a — Al Jazeera News (@AJENews) March 9, 2017









ग्वाटेमाला की राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख नेरी रोम्स ने कहा कि घटनास्थल पर 19 लोगों के शव पाए गए हैं जिनमे सभी लड़कियां हैं। मृतक लड़कियों की में 14 से 17 साल की बताई जा रही है।





स्थानीय अस्पताल ने बताया कि इस घटना में 40 लोग झुलस गए हैं और इनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।