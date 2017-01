ट्रंप ने दोस्तों के साथ दुश्मनों को भी दे दी नए साल की बधाई, एक ट्वीट से मचा दी हलचल

वॉशिंगटन

नए साल का आगाज हो चुका है और हर कोई अपने अंदाज में शुभकामनाएं दे रहा है। सोशल मीडिया पर संदेशों और शुभकामनाओं की बाढ़ आ चुकी है। इसी बीच अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनोखे अंदाज में नए साल की मुबारकबाद दी है।

ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, जिसमें वे लिखते हैं - सभी को नए साल की शुभकामनाएं, मेरे अनेक दुश्मनों और उन लोगों को भी जो मेरे खिलाफ लड़े और इतनी बुरी तरह हार गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। बहुत प्यार!

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!