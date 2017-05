डोनाल्ड ट्रंप पर लगा अब तक का सबसे संगीन आरोप, रूस को बता डाली ये खुफिया जानकारी!

वाशिंगटन।

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के बारे में रूस के साथ गोपनीय खुफिया जानकारी साझा करने का कथित आरोप लगा है।

अमरीका के दो अधिकारियों के हवाले से वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने आरोप लगाया है कि ट्रंप ने एक बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री सार्जेई लावरोव और रूसी राजदूत सार्जेई किसलयाक के साथ आईएस के बारे में ऐसी जानकारी साझा की जो अमेरिका को एक सहयोगी देश ने दी थी।

अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप पर इस तरह के आरोप की खबर पहली बार वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हुई जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई है वह सरासर गलत है।

