विरोध मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर बोले ट्रंप, इन लोगों ने क्यों नहीं किया वोट

वाशिंगटन।

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन और दुनियाभर में अन्य शहरों में अपने खिलाफ हुए प्रदर्शन पर ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। लोग सैकड़ों में एक जगह जमा हो रहे हैं।

एक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद ट्रंप ने शनिवार को वाशिंगटन में आयोजित महिला मार्च और अमेरिका और विदेश में निकाली गई रैलियों में शामिल हुए सेलेब्रिटीज पर भी निशाना साधा।

ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि शनिवार प्रदर्शन देखा, लेकिन मुझे लगा था कि यह केवल एक चुनाव है! इन लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? मैडोना, एलिशिया कीज, स्कार्लेट जोहानसन, ऐशे जड, अमेरिका फरेरा और माइकल मूर समेत कई सेलेब्रिटीज प्रदर्शन में शामिल हुए थे।ट्रंप ने राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के स्थान पर अपने निजी अकाउंट से यह प्रतिक्रिया व्यक्त की।

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.