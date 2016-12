चीन को ट्रंप की दो टूक, कहा- 'अपने पास ही रखिए, नहीं चाहिए चुराया गया ड्रोन'

वाशिंगटन।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'अंडरवाटर ड्रोन' को लेकर चीन पर कटाक्ष किया हैं। ट्रंप ने अमेरिका के ड्रोन को पकडऩे के लिए चीन को खरी-खोटी सुनाई। ट्वीट करते हुए ट्रंप ने लिखा है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा में अमेरिका के नौसेना अनुसंधान ड्रोन को चुरा लिया है।

ट्रंप ने आगे कहा कि हमें चीन को यह बताना चाहिए कि हमें चुराया गया ड्रोन नहीं चाहिए, वह उसे रख ले। गौरतलब है कि चीन ने पिछले गुरुवार को अमेरिका एक अंडरवॉटर ग्लाइडर दक्षिण चीन सागर क्षेत्र से पकड़ा था।

चीन पिछले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा में जब्त किया गया अमेरिका का अंतर्जलीय ड्रोन लौटाने पर सहमत हो गया है। अमेरिकी रक्षा कार्यालय के प्रवक्ता पीटर कुक ने एक बयान में कहा कि हमने दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के मानवरहित अंतर्जलीय ड्रोन को चीन द्वारा अवैध रूप से जब्त करने पर चीन प्रशासन के समक्ष विरोध जताया है।

सीएनएन ने कुक के हवाले से बताया कि चीन यूयूवी अमेरिका को लौटा देगा। हालांकि, ड्रोन को कब और कैसे लौटाया जाएगा, इस बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

इससे पहले चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि प्रशासन ने ड्रोन लौटाने का फैसला किया है, लेकिन चीन ने अमेरिका पर इस मुद्दे को बेवजह तूल देने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की।

We should tell China that we don't want the drone they stole back.- let them keep it!