डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ने शपथ के बाद किया बॉल डांस, दुनिया भर के लोगों ने देखा...

वाशिंगटन।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के कुछ घंटों बाद पत्नी और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ पहला बॉल डांस किया। सीएनएन के मुताबिक, इस जोड़े ने लिबर्टी हॉल में फ्रैंक सिंतारा के गाने 'माई वे' पर डांस किया। सिंतारा ने 1981 में पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के शपथ ग्रहण समारोह के बॉल डांस कार्यक्रम में पेशकश दी थी।

US President Donald Trump & First Lady Melania Trump joined by Vice Pres Mike Pence&his wife Karen Pence at Inaugural Ball in Washington DC pic.twitter.com/LTvh8ACTUv