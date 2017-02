शरणर्थी समझौते को लेकर ऑस्ट्रलेयाई PM पर भड़के ट्रंप, फोन कर सुनाई खरी -खोटी

वाशिंगटन।

डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ही किसी ना किसी मुद्दे को लेकर अक्सर वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद से ही वह देश की परंपरा के विपरीत दूसरे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को फोन कर उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिससे कि अमरीका के संबंध बाकी देशों से खुशगवार बन सके। इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अॉस्ट्रेलिया पीएम से भी बात की, लेकिन ट्रंप ने इस वार्ता को सबसे बुरा करार दिया है।

दरअसल, द्विपक्षीय शरणार्थी समझौते को लेकर ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई पीएम मैल्कम टर्नबुल ने फोन पर बातचीत की। तो वहीं बातचीत के दौरान ट्रंप का गुस्सा टर्नबुल भड़का और उन्होंने अचानक फोन काट डाली।

सूत्रों के मुताबिक, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बतया कि दोनों के बीच लगभग एक घंटे बातचीत का समय तय था। जहां वार्ता के दौरान शरणर्थी मुद्दे पर ट्रंप भड़क उठे और ऑस्ट्रेलियाई पीएम को खुब खरी-खोटी सुनाई। यहीं नहीं एक घंटे तक चलने वाला बातचीत केवल 25 मिनट तक ही रही।

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!