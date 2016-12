चीन-पाक काॅरिडोर को लेकर अब पाकिस्तान को भी आंख दिखाने लगा है चीन, चीनी राजदूत ने कहे अपशब्द

इस्ला

चीन आैर पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं, हालांकि अब खबर है कि चीनी राजदूत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। चीन-पाक इकोनाॅमिक काॅरिडोर(सीपीर्इसी) में भ्रष्टाचार की खबरों पर चीनी राजदूत भड़क गए। उन्होंने कहा है कि सीपीर्इसी के मामले में चीन को बेवजह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपशब्द भी कहे।





पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा है कि इस्लामाबाद में स्थित चीनी दूतावास के वरिष्ठ राजदूत ने पाकिस्तान की आलोचना के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया है। चीनी राजदूत ने पाकिस्तान के लोगों द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार की चर्चाआें को 'बकवास' करार दिया है।





चीनी राजदूत ने लिखा है कि सीपीर्इसी प्रोजेक्ट को लेकर चीन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को लेकर के पाकिस्तान के ज्यादातर लोग उनके साथ हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें लगातार चल रही हैं उन्हें लेकर वे काफी परेशान हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए सोशल मीडिया को चुना।

It is really unfortunate that senior journalists believe in this kind of stories of Chinese prisoners in CPEC projects. Are they out of mind https://t.co/wTGcIH3vI0 — Muhammad Lijian Zhao (@zlj517) December 19, 2016

पाकिस्तानी मीडिया ने चीन की आलोचना करते हुए कहा था कि सीपीर्इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों से कैदियों की तरह काम कराया जाता है। इसे चीनी राजदूत ने बकवास बताया आैर कहा कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इजारुल्लाह नाम के एक शख्स ने जब लिखा कि मजदूरों ने ही उन्हें बताया है कि चीन उनसे कैदियों की तरह काम करा रहा है तो चीनी राजदूत ने इसे जोक आॅफ द डे करार दिया।





When those people spread rumors that Chinese workers are prisoners, are they diplomatic? For those people, only one word nonsense https://t.co/nPnpCTSY5L — Muhammad Lijian Zhao (@zlj517) December 19, 2016