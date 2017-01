चीन ने भारत को दी घमकी, 10 घंटे में सेना पहुंच जाएगी दिल्ली - ट्विटर पर ऐसे उड़ा मजाक

नई दिल्ली।

भारत और चीन के संबंधों में हमेशा कुछ ना ऐसा होता रहा है, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। ऐसा ही इस बार हुआ है, एक खबर के मुताबिक चीन की मीडिया ने भारत को घमकी दी है। जिसमें अगर दोनों देशों के बीच जंग हुई तो चीनी सैनिक 10 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे।

CHINA: State TV says it would take country's motorised troops 48 hours and its paratroops 10 hours to reach India's capital if war broke out