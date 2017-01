सरहद पर भी छाया हमारा गणतंत्र दिवस, तिरंगे में रंग गया दुबई का बुर्ज खलीफा

दुबई।

भारत के 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा राष्‍ट्रध्‍वज तिरंगे के रंगों- केसरिया, सफेद और हरे, की रोशनी से जगमगा रहा है।

बुर्ज खलीफा के आधिकारिक ट्विटर अकांउट ने बुधवार को अंग्रेजी और अरबी भाषा में अपने ट्विट में कहा, 'आज रात हम बुर्ज खलीफा पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शानदार एलईडी प्रकाश से भारत का 68वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे।'

Tonight we celebrate India’s 68th Republic Day with a spectacular LED illumination of the Indian National flag on #BurjKhalifa ! #India pic.twitter.com/p8gfl1mr9X

गौरतलब है कि दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा 823 मीटर ऊंची है और इसका नामकरण अबु धाबी के शासक एवं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान पर किया गया है।

जनरल नाहयान 68वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की तीन दिन की यात्रा पर मंगलवार से यहां हैं। वे नई दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि भी रहे।

Our second show has just started! Are you watching the 68th Republic Day of India celebrations with #BurjKhalifa tonight? pic.twitter.com/FWH3nIlidY