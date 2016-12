बराक ओबामा : सीरिया में खून से रंगे है असद, रुस और ईरान के हाथ

वाशिंगटन।

अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया के अलेप्पो में हुए बड़े हत्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हुए बशर अल असद के शासन, रुस और ईरान को सामूहिक रुप से कठघरे में ला खड़ा किया है। साथ ही ओबामा ने कहा कि जब तक वहां के हालात को सैनिक नियंत्रण के जरिए काबू नहीं किया जाता है। तब तक इस लड़ाई को रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं।

Syria's Assad, Russia and Iran have blood on hands, says #Obama; calls for an observer force in #Aleppo to coordinate evacuation