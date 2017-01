VIDEO : ओबामा ने फेयरवेल स्पीच में लोगों का किया शुक्रिया, देशवासियों ने लगाए 'चार साल और' के नारे

नई दिल्ली।

पिछले 8 साल से अमरीका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने अंतिम बार देशवासियों को संबोधित किया। अपने फेयरवेल भाषण में भावुक ओबामा ने कहा कि मुझे और मिशेल को फिछले कुछ दिनों से ढ़ेरों शुभकामनाएं संदेश मिल रहे हैं। जिसके लिए मैं आज अपने देश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।

I do have one final ask of you as your President, same thing I asked when you took a chance on me 8-yrs ago: US President Barack Obama