पाकिस्तान आैर चीन के खिलाफ बलूचों ने बुलंद की आवाज, UN दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन

जिनेवा।

पाकिस्तान के बलूच प्रांत के एक्टिविस्ट्स ने संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के बाहर पाकिस्तान आैर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का विरोध बलूचों के उत्पीड़न आैर चीनी परियोजनाआें को लेकर था। उन्होंने बलूचिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन पर निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों को नियुक्त किए जाने की भी मांग की।

बलूच एक्टिविस्ट्स का नेतृत्व कर रहे मेहरान मर्री ने कहा कि चीन को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने अमरीका के साथ भी दोस्ती नहीं निभार्इ। पाकिस्तान की दोस्ती से उसी की अंगुलियों के जलने का खतरा है।

उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की हालत 4-5 महीनों में काफी खराब हो गर्इ है। पाकिस्तान की सेना आैर एजेंसियां हमारे बच्चों आैर महिलाआें का अपहरण कर रही है।

Things have taken nastier turn from 4-5 months,Pak Military&Intelligence Agencies abduct/kidnap women&children-Mehran Marri, Baloch activist pic.twitter.com/PUzCN68qyG

इस आंदोलन को लेकर यूरोपीय संसद के वाइस प्रेसिडेंट रिजार्ड जारनेकी का बयान आया है। उन्हाेंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के लिए पाकिस्तान की आेर से इस तरह की हिंसा किया जाना स्वीकार्य नहीं है।

For EU it is unacceptable that Pakistan uses violence against people in Balochistan: Ryszard Czarnecki, Vice Pres, European Parl #UN #Geneva pic.twitter.com/QUEdME0Rmr