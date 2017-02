पाकिस्तान में अफगान दूतावास के अधिकारी की गोली मारकर हत्या, गार्ड गिरफ्तार

कराची।

पाकिस्तान के कराची शहर में अफगानिस्तान वाणिज्य दूतावास में एक अफगानी राजनयिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि इस हत्या के पीछे आपसी विवाद का मामला नजर आता है।

Firing took place near Consulate General of Afghanistan in Clifton area of Karachi in Pakistan; at least 1 killed: Pak Media