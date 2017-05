OMG! इस ट्रेनिंग के बाद, सार्वजनिक शौचालय में 'खड़े होकर पेशाब करेंगी महिलाएं'

नई दिल्ली।

हम सभी जानते है की सार्वजनिक जगहों पर पेशाब की समस्या पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को होती है। घर से बहार जाने पर कभी-कभी महिलाये बहुत समय तक पेशाब भी नहीं करती हैं। कई घंटों तक पेशाब रोके रखने के चलते दुनिया की करोड़ों महिलाएं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) से ग्रसित होती हैं। यह एक गंभीर समस्या है और आम तौर पर किसी भी महिला के साथ हो सकती है।

महिलाओं को खड़े होकर पेशाब करने की मिलेगी ट्रेनिंग...

यह जानकारी उन महिलाओं के लिए सहायक होगी जिन्हें सार्वजनिक जगहों पर पेशाब की समस्या होती है। कई बार सार्वजनिक शौचालय मिल भी जाते हैं तो महिलाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। महिलाओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रिया में ग्रीन पार्टी नाम की स्थनीय संस्था ने महिलाओं को खड़े होकर पेशाब करने की ट्रेनिंग देगी।

