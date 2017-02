25 साल की युवती ने 20 बार दिया अपनी मौत को धोखा, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली।

मौत से जीत पाना हर किसी के बस में नहीं होता। जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, उसको मौत का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन 25 साल की एक युवती ने पूरे 20 बार अपनी मौत को धोखा दिया है। 20 से अधिक बार मौत का अनुभव ये किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। लेकिन इन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया, बल्कि अपनी इस कमज़ोरी को वह अपनी मज़बूती बनाकर अपनी ज़िन्दगी खुशी से जी रही है।









25 वर्षीय एरियाना फरो ने छोटी सी ज़िंदगी में जो दर्द सहे हैं, उसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। 25 साल की उम्र में उसे 60 से अधिक खतरनाक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा है और दिल दहला देने वाली या कहें हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि वो इस दौरान 20 से अधिक बार मौत के मुंह से वापस आई है, जो कि किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है।





बावजूद इसके उसने अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया और अब वह अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर खुशी से जिंदगी जी रही हैं। मनोविज्ञान की छात्रा एरियाना के एक पैर का साइज़ उसके दूसरे पैर के तीन गुने साइज़ से भी अधिक है। 60 से अधिक बार ऑप्रेशन करवाने के बाद भी वो अपने पैर को मोटा होने से नहीं रोक पा रही थी।

उसके शरीर का निचला हिस्सा यहां तक कि गुप्तांग के हिस्सों पर भी सिक्कों के आकार की सूजन है। ये एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी Klippel-Trenaunay syndrome से ग्रसित हैं। यह एक अजीब तरह की जन्मजात बीमारी है, जिसमें लाल घाव के दाग हो जाते हैं। ये रक्त वाहिकाओं, मुलायम उतकों और हड्डियों के विकास को प्रभावित करती हैं। ये बीमारी इतनी भयावह है कि ये लगभग 120 बार अस्पताल में एडमीट हो चुकी हैं।





खास बात ये भी है कि एरियाना जिस लड़के को डेट कर रही है, उसे उसकी इस कंडीशन के बारे में पता है। दर्दनाक पीड़ा के बावजूद एरियाना कहती हैं कि मैं लोगों को बताना चाहती हूं कि 'Different is beautiful, Bravery is beautiful'। एरियाना का कहना है कि कमर के ऊपर मैं एक दम 25 साल की वैसी ही लड़की लगती हूं, जैसी छवि आप लोगों के मन में एक 25 साल की लड़की की होगी। लेकिन कमर के नीचे से मैं थोड़ी अलग दिखती हूं। इस घाव ने मुझे जो दर्द दिया है, उसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती। अब मैं इन घावों के साथ मजे से ज़िंदगी जीती हूं।