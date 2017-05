प्यार के लिए इस राजकुमारी ने ठुकरा दिया महलों का ऐशो-आराम

टोक्यो।

जापान की राजकुमारी जिनसे विवाह करना चाहती हैं, वह पेशे से कानूनी सहायक 25 वर्षीय केई कोमुरो हैं। केई कोमुरो के लिए ही जापान की राजकुमारी ने अपना राजस्वी पद ठुकरा दिया है। राजकुमारी ने यह केवल अपना प्यार पाने के लिए किया है।

जापान के कानून के अनुसार...

आम नागरिक से विवाह करने पर राजकुमारी को शाही परिवार छोड़ना होगा। हालांकि राजघराने से जुड़ी इंपीरियल एजेंसी ने मंगलवार को इन खबरों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। जापान की रॉयल फैमिली का नियम है कि परिवार का कोई भी मेंबर आम व्यक्ति से रिलेशन नहीं बना सकता।

In Japan, as in many places, there's often a story behind the story. The engagement of Princess Mako didn't suddenly occur, reporting did.