गजब! नितीश राज में शराबी चूहों की मौज, गटक गए 45 करोड़ रुपये की शराब

बिहार।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल, 2016 को लागू हुई थी। इस एक साल में बिहार के विभिन्न हिस्सों से पुलिस और उत्पाद विभाग ने तकरीबन 5 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की है। यहां की पुलिस ने शराब को लेकर अजीब बयान दिया। अब आम आदमी नहीं बल्कि चूहे शराबी हो गए हैं। जी हां, भले ही आप विश्वास न करें। मगर पुलिस का दावा यही कह रहा है।

एसएसपी मनु महाराज ने बुलाई थी बैठक...

ये खबर मीडिया में आने के बाद आला अधिकारियों के हाथ-पैर फुलने लगे है। दरअसल, एसएसपी मनु महाराज ने पटना नगर निगम चुनावों को देखते हुए सभी थानेदारों की बैठक बुलाई थी। जब बैठक चल रही थी तो मनु महाराज ने थानेदारों से पूछा कि जब्त शराब में कमी क्यों आ रही है। कुछ थानेदारों ने बताया कि करोड़ों की शराब को चूहे पी गए।

एसएसपी मनु महाराज को आया गुस्सा...

बिहार के एसएसपी मनु महाराज इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए लेकिन फिर उन्हें इस पर गुस्सा भी आया। उन्होंने सभी थानेदारों को आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द अपने मालखाने में रखी शराब को बचाने का इंतजाम करें।

Have no info of any such thing happening, will investigate: Patna SSP Manu Maharaj on reports of rats consuming liquor worth crores of Rs pic.twitter.com/ClbbR26QA9