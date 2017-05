खुशखबरी: शाओमी जल्द लॉन्च करने वाली है Redmi 4 स्मार्टफोन सिरीज, जानें खासियत..

भारत में Redmi 4A को लॉन्च करने के बाद Xiaomi अब अपनी Redmi 4 सिरीज के बाकी मॉडल्स को इस माह पेश करने वाली है। हालांकि अभी तक लॉन्चिंग की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जल्द ही यह स्मार्टफोन लॉन्च होगा।

Xiaomi Redmi 4 के टॉप मॉडल का नाम Redmi 4 Prime है और इसमें 5 इंच का फुलएचडी रिजोल्यूशन आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। तो वहीं यह फोन दो वैरिएंट्स में आता है और इनके स्पेशिफिकेशंस अलग- अलग हैं। वहीं इसकी कीमत 8 हजार 500 रुपए के आसपास हो सकती है।

इस स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर और एड्रिनो 505 जीपीयू दिया गया है। फोन की रैम 3GB और इंटर्नल स्टोरेज 32GB है। इससे संबंधित जानकारी ट्विटर पर Xiaomi के वैश्विक उपाध्यक्ष मनु जैन ने बताया।

Announcing the launch of a new Redmi phone! This will be the 2nd BIG announcement of the month ☺️ Coming soon. Stay tuned #PowerInYourHand pic.twitter.com/jvzGCY2oyR