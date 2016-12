ट्विटर ने शुरू की 360 डिग्री लाइव वीडियो सुविधा

न्यूयार्क।

अग्रणी सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर ने अपने ग्राहकों के लिए लाइव 360 डिग्री वीडियो की सुविधा शुरू की है। ट्विटर के निदेशक (एआर/वीआर) एलेसांद्रो सबाटेली ने बुधवार को कहा कि हमारे उपयोगकर्ता अपनी पसंद के प्रसारणकर्ता से इंटरैक्टिव 360 डिग्री वीडियो की सुविधा पा सकते हैं।

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S