IPL-10 चैम्पियन बनीं मुंबई इंडियंस, ख़ुशी से 'गद-गद' मुकेश अम्बानी देंगे जियो ग्राहकों को धमाकेदार ऑफर!

मुंबई।

इंडियन प्रीमियर लीग सीज़न 10 में चैंम्पियन बनने के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस क्रेज़ी हो गए हैं। मुंबई की जीत के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर इस जीत से जुड़े मैसेज ट्रेंड करने लग गए। फेसबुक हो या ट्विटर, लोग अपनी-अपनी तरह से इस जीत पर ख़ुशी का इज़हार कर रहे हैं।

ज़्यादातर मैसेज मुंबई इंडियंस की इस जीत को रिलायंस के जिओ ऑफर के साथ जोड़कर बने हैं। कोई कह रहा है कि मुंबई को ये जीत जियो यूज़र्स की दुआओं का नतीजा है तो कोई यहां तक उम्मीद लगाए बैठा है कि इस धमाकेदार जीत के बाद रिलायंस जल्द ही ग्राहकों के लिए एक बार फिर एक शानदार ऑफर देगी।

#IPLfinal sab #jio ki mahima..do good to others and it will eventually comes to u..congratulations @mipaltan