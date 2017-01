नई दिल्ली।

घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने नए साल पर सेल की सौगात दी है। शनिवार को नए साल का स्वागत करते हुए स्नैपडील ने देशभर के ग्राहकों के लिए दो दिनों की सेल शुरू करने की घोषणा की।

स्नैपडील की 'वेल्कम 2017' नाम की यह दो दिवसीय सेल 8 और 9 जनवरी को चलेगी। स्नैपडील के मुताबिक इस दौरान कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग करने पर कपड़ों, मोबाइल फोन, होम एप्लायंसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर 70 फीसदी तक का डिस्काउंट देगी।

इस सेल में ग्राहक रेडमी नोट 3 को 11,999 रुपये, सैमसंग J2 प्रो (16 जीबी) को 9,490 रुपये, आईफोन 5S (16 जीबी) को 17,499 रुपये, आईफोन 7 (32 जीबी) को 52,999 रुपये और आईफोन 6S (32 जीबी) को 43,999 रुपये में खरीद सकेंगे।

Unbox the best year of your life. The #Welcome2017Sale starts on 8th Jan https://t.co/VJTuqQRxVG pic.twitter.com/eCbCL3rCEz