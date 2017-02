BlackBerry KEYone: एंड्रॉयड पर चलने वाला QWERTY कीपैड स्मार्टफोन

मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC 2017) से पहले ही चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी TCL ने शनिवार को पहला ब्लैकबेरी लाइसेंस्ड स्मार्टफोन पेश किया है। ब्लैकबेरी के सिग्नेचर QWERTY कीबोर्ड स्टाइल से लैस यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड आधारित है। अपने नाम की ही तरह BlackBerry KEYone फिजीकल कीबोर्ड के साथ आता है और इसमें ब्लैकबेरी की पुरानी डिवाइसों की तुलना में ज्यादा बड़ी स्क्रीन और फास्ट चार्जिंग बैटरी दी गई है।

