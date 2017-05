खुशखबरी! अब बिना ब्याज EMI पर खरीदो महंगे स्मार्टफोन, ये कंपनी लेकर आई अब तक का सबसे शानदार ऑफर

नई दिल्ली।

अगर आप भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन फिलहाल पूरे पैसे नहीं हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आप बिना ब्याज वाली ईएमआई पर फोन खरीद सकते हैं।

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ऐसस (ASUS) ने इसके लिए होम क्रेडिट के साथ समझौते की घोषणा की है। होम क्रेडिट भारत की प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) है, और इस समझौते के अंतर्गत यह ऐसस स्मार्टफोन खरीदने पर बिना ब्याज वाली ईएमआई चुकाने का विकल्प देगी।

ऐसस का स्मार्टफोन खरीदने पर होम क्रेडिट ग्राहकों को 6/7 ईएमआई में कीमत चुकाने का मौका देगी। जाहिर है यह रणनीतिक कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहक आसानी से ऐसस स्मार्टफोन खरीद सकें।

Avail of 0% interest schemes for your brand new ASUS Zenfone with Home Credit only at exclusive outlets. Check: https://t.co/fJvjgq9zpt pic.twitter.com/TmAO0Bong9