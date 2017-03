खुशखबरी : Honor 6X के लिए जारी किया गया एंड्रॉयड नूगा 7.0 बीटा प्रोग्राम

चीन की प्रमुख तकनीकी कंपनी हुआवे ने अपने नवीनतम स्मार्टफोन Honor 6X के लिए एंड्रॉयड के ताजा नूगा 7.0 अपडेट के बीटा प्रोग्राम को जारी करने की घोषणा की है। अब इसके बाद Honor 6X के यूजर्स अपने फोन में एंड्रॉयड नूगा 7.0 का लुत्फ उठा सकते हैं। Honor USA द्वारा इस संबंध में ट्वीट कर बताया गया कि कंपनी फिलहाल ऐसे Honor 6X यूजर्स को खोज रही है जो बीटा फर्मवेयर की टेस्टिंग में दिलचस्पी रखते हों।

इस ट्वीट में लिखा है कि क्या अपने Honor 6X में EMUI 5.0 टेस्ट करने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं? अभी बीटा टेस्टर के लिए साइन अप करें। अपने फोन की IMEI को हुआवे को ईमेल करें। फिलहाल Honor ने अमेरिका के यूजर्स के लिए यह बीटा प्रोग्राम शुरू किया है।

तो वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि Honor 6X के लिए कंपनी एंड्रॉयड नूगा 7.0 का फाइनल अपडेट 2017 की दूसरी तिमाही यानी जून तक जारी करेगी। Honor 6X के यूजर्स जो आधिकारिक लॉन्चिंग से पहले ही अपने स्मार्टफोन में Honor की ताजा EMUI 5.0 और एंड्रॉयड नूगा 7.0 का मजा उठाना चाहते हैं, वे इसके बीटा टेस्टर के रूप में रजिस्टर करवाने के लिए हुआवे को अपने हैंडसेट की IMEI भेज सकते हैं।

हालांकि अमेरिका ही ऐसा पहला बाजार नहीं है जहां के लिए Honor 6X के लिए हुआवे ने एंड्रॉयड नूगा बीटा प्रोग्राम शुरू किया हो। इससे पहले एशिया और यूरोप में भी Honor 6X एंड्रॉयड 7.0 नूगा बीटा प्रोग्राम पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी के अंतिम सप्ताह में देश में Honor 6X दो वैरिएंट्स में पेश किया गया था। इसका पहला वर्जन 3+32 जीबी रैम+स्टोरेज वाला जबकि दूसरा 4+64 जीबी का है।

Wanna be the first to test out EMUI 5.0 on your #Honor6X? Sign up to be a beta tester now. Email your IMEI to [email protected] now. pic.twitter.com/dbquir7yey