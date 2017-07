विपक्ष के हंगामे के बीच योगी सरकार ने पेश किया पहला बजट, कर्जमाफी के अलावा सरकार ने पेश किया विकास का रोडमैप

लखनऊ।

बीजेपी की अगुवाई में यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सरकार की तरफ से राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया। तो वहीं इस बजट की खास बात कि इसमें किसानों की कर्जमाफी के लिए बजट से ही 36 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

तो वहीं बताया जा रहा है कि योगी सरकार का यह बजट पिछली अखिलेश सरकार की 2016-17 के बजट से 10.9 फीसदी अधिक है। बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपए तय किया गया है। वहीं अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित है।

#UttarPradesh govt presented its first annual budget of Rs 3,84,659 Crore; Rs 36,000 crore allocated from the budget for farm loans waiver