ऑपरेशन क्लीन: सफाई के लिए सीएम योगी ने उठाई झाडू, मलिन बस्तियों को साफ करते दिखें

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता अभियान को प्रमोट करते हुए शनिवार को लखनऊ शहर के बालू अड्डे मोहल्ले में झाडू लगाई। राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना के साथ गोमती तट पर बसे बालू अड्डे इलाके में पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचकर योगी ने खुद झाडू लगाई और लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की।

योगी के पहुंचते ही आसपास के घरों के बच्चों और महिलाओं ने जिज्ञासावश उन्हें देखने लगे। बालू अड्डे की सुनीता नामक महिला ने कहा कि इससे समाज में सकारात्मक असर पडेगा। तो वहीं खन्ना का कहना था कि बीजेपी सरकार मानती है कि आमतौर पर गंदगियों से ही बीमारी पनपती है, इसलिए साफ सफाई जरुरी है। योगी आदित्यनाथ ने जानलेवा बीमारी मस्तिष्क ज्वर (इंसेफेलाइटिस) का मूल कारण गंदगी बताया है।

UP CM Yogi Adityanath wields a broom along with UP Ministers to take part in Swachhta Abhyaan at Lucknow's Balu Adda Malin Basti. pic.twitter.com/xGts0vKBF0