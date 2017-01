यूपी चुनाव : साइकिल थामने की कोशिश में मुलायम - अखिलेश खेमा पहुंचा EC के दफ्तर

लखनऊ।

यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी में मचा घमासान निर्णायक दौर में है। चुनाव आयोग में शुक्रवार को इस विवाद में अहम सुनवाई जारी है।

इससे पहले मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। मुलायम ने लखनऊ से दिल्ली रवाना होते वक्त भावुक संबोधन में कहा था कि साइकिल और समाजवादी पार्टी दोनों उनकी है और वो पार्टी को टूटने नहीं देंगे। चुनाव आयोग में मुलायम की तरफ से वरिष्ठ वकील मोहन पाराशरन, एन हरिहरन और एमसी धींगरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

Delhi: Akhilesh Yadav's supporters including Ramgopal Yadav, Kiranmoy Nanda and Naresh Agarwal also arrive at Election Commission office pic.twitter.com/ILdY9m045R