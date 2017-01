गुजरात वाइब्रेंट समिट : 14 साल के हर्षवर्धन ने बनाया ड्रोन - सरकार से की 5 करोड़ की डील

अहमदाबाद।

इन दिनों गुजरात वाइब्रेंट समिट चर्चा का विषय बना हुआ। दरअसल, यहां गुरुवार को इस कार्यक्रम में आए 10 क्लास के एक 14 वर्षिय लड़के ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि लोग उपस्थित लोगों में वह सुर्खियों का विषय बन गया। आंखों पर चशमा लगाए हर्षवर्धन जाला ने गुजरात वाइब्रेंट समिट में एक ड्रोन का डिजाइन पेश किया है।

Ahmedabad (Gujarat): Harshwardhan Zala, 14, signed a Rs 5 crore-worth MoU with the state government to facilitate production of the drones. pic.twitter.com/MkCdhgd64A

सबसे बड़ी बात ड्रोन की डिजाइन पेश किए जाने के बाद हर्षवर्धन और राज्य सरकार के बीच इसे लेकर 5 करोड़ रुपए की डील करार हुआ है। जिसके बाद 10 वीं कक्षा के छात्र हर्षवर्धन गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर ड्रोन तैयार करेंगे। जिसकी सहायता से लैंड माइंस का पता लगाकर उस ड्रोन की मदद से निष्क्रिय किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि 10वीं के छात्र हर्षवर्धन इसी उम्र में अपने बिजनस प्लान पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही इस तरह के ड्रोन के 3 नमूने भी तैयार किए हैं। जिस कच्चे उम्र में बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते है, ऐसे में इनके द्वारा किए गए कारनामे से सभी हैरान हैं। इस पर हर्षवर्धन का कहना है कि टीवी पर उन्होंने देखा है कि किस तरह से सैनिक अपने हाथों से लैंडमाइंस निष्क्रिय करते हैं, साथ ही इस दौरान हादसे भी हो जाते हैं। जिससे सैनिक गंभीर रुप से घायल हो जाते या उनकी मौत हो जाती। जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने यह ड्रोन तैयार किया है।

Class 10 student Harshwardhan Zala made 3 prototypes of the drone,he has registered for a patent and has set up his own company 'Aerobotics' pic.twitter.com/Bm8nmi88hy