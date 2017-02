यूपी चुनाव 2017 : 11 बजे तक 67 सीटों पर 24.14 फीसदी मतदान

लखनऊ।

सुरक्षा के व्यापक बन्दोबस्त के बीच उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान आज सुबह सात बजे शुरु होने के बाद जोर पकड़ चुका है। दूसरे चरण के चुनाव में 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं सुबह 11 बजे तक सूबे में 24.14 फीसदी वोटिंग हो चुकी है। जहां सुबह 9 बजे तक 10.75 फीसदी मतदान दर्ज हुआ था।

