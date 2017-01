VIDEO : पुलिस ने कार से बरामद किए 15 लाख रुपए, पुराने नोटों के साथ पकड़ा गया बड़ा कारोबारी

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की गश्ती दल ने रविवार रात को एक कार से 15 लाख रुपए बरामद किए हैं। शहर के जाने माने जूता कारोबारी पवन की कार से पुलिस ने चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए पुराने नोटों की और 5 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए हैं।

Moradabad: Police recover Rs 15 lakh from a car (Rs 10 lakh old in old currency& Rs 5 lakh in new currency);1 arrested;IT informed(8.1.2017) pic.twitter.com/D5QMpx582p