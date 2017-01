बस्तर के जंगलों में बैखोफ एके-47 लिए घूमती हैं उषा, बनाई गईं महिला असिस्टेंट कमांडेंट

बस्तर। (छत्तीसगढ़)

अब महिला भी किसी पुरुष से कम नहीं है, वो पुरुषों की तरह हर वो काम करने में सक्षम है जो लोगों की नजरों में कठिन माना जाता है। आपको बता दें कि लगभग तीन दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अब एक महिला सीआरपीएफ जवान की वजह से शांति की ओर कदम बढ़ा रहा है।

Chhattisgarh: Insurgency-hit Bastar gets its first woman CRPF officer-Usha Kiran, an assistant commandant with CRPF’s 80 Battallion pic.twitter.com/AlqSNAlvOm