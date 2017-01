गाजियाबाद में तीन करोड़ और मुरादाबाद में 1 करोड़ के नए नोट जब्त, 6 गिरफ्तार

गाजियाबाद।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के नए नोटों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि ये रकम अगले महीने यूपी में होने वाले चुनावों में इस्तेमाल के लिए लाई जा रही थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Ghaziabad (Uttar Pradesh): Police arrests 2 persons with Rs 3 crore in new currency notes from Indirapuram area